До 19:00 часа ще бъде преустановено преминаването на товарни автомобили и в двете посоки през граничен преход „Кулата-Промахон". Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция". Оттам допълват, че ограничението се налага заради стачни действия на гръцка територия.

От Агенция „Пътна инфраструктура" уточниха, че временното ограничение в движението е за автомобили над 12 т. Водачите изчакват на място.

Гръцки фермери затвориха отново „Кулата-Промахон“ за камиони

Вчера отново беше преустановено движението на тежкотоварни автомобили в двете посоки на граничен преход „Кулата-Промахон". Водачите изчакваха на място. Преминаването беше възстановено малко след 19:00 часа.

Припомняме, че причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на "Промахон" е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.