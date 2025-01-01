Преустановено е движението на тежкотоварни автомобили през граничен преход "Кулата-Промахон", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" и уточняват, че шофьорите изчакват на място. На официалната страница на Главна дирекция "Гранична полиция" съобщават за възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Република Гърция. От "Гранична полиция" поясниха, че се очаква движението да бъде възстановено след 20:00 часа.

Гръцки фермери затвориха отново „Кулата-Промахон“ за камиони

Вчера движението на граничен преход "Кулата-Промахон" беше ограничено от 13:00 до 18:00 часа. Стачката на гръцки фермери продължава вече 14 дни. Тя започна на 3 декември, когато в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да бъде осигурена безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.