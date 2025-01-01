Летище „Васил Левски“ – София посрещна 8-милионния си пътник за 2025 г., обявиха от летището на официалната си страница във „Фейсбук“ (Facebook). Юбилейното събитие се е състояло днес, като пътничката е пристигнала с редовния полет FB 450 на „България Еър“ от Рим в 12:15 ч. на Терминал 2.

В съобщението се посочва, че 8-милионният пътник е Валери Тренчева, която е пътувала от Италия до България заедно със своя домашен любимец. Тя е била тържествено посрещната с празнична церемония, изпълнения на детска вокална група „Пим-Пам“ и символични конфети, отбелязващи постигането на 8 000 000 пътник.

На събитието е присъствал изпълнителният директор на летището Хесус Кабайеро, който е направил аналогия между изпълнената песен „Нека бъде светлина“ и бъдещото развитие на летище „Васил Левски“ – София. От името на националния превозвач „България Еър“ към юбилейния пътник се е обърнал и председателят на Съвета на директорите на авиокомпанията Христо Тодоров, който е изразил удовлетворение от съвместното отбелязване на събитието.

Юбилейната пътничка е получила специална обща награда от летището и „България Еър“ – ваучер за безплатно пътуване за двама души по избран маршрут от редовните линии на националния превозвач, с включен регистриран багаж. Ваучерът е валиден за срок от една година – до 16 декември 2026 г.

Миналия месец СОФ Кънект обяви началото на етапа "Предварителна квалификация" (Pre-Qualification – PreQ) в тръжната процедура за "Проектиране и изграждане на нов Терминал 3, предтерминално пространство, транспортен център и модернизация на съществуващия Терминал 2 на летище „Васил Левски“ - София. Обхватът на процедурата включва проектирането и изграждането на нов Терминал 3 с площ от 60 000 кв. м, кoйто да бъде свързан със съществуващата сграда на Терминал 2 и да увеличи годишния капацитет на пътниците от 7 милиона на 20 милиона.