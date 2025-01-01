Редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет, какъвто има още утре.

Това заяви заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред БНР днес. По думите ѝ ГЕРБ са твърдо решени България да влезе в 2026 година с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен.

"Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса. И тъй като виждаме, че нямаме срещу себе си градивна опозиция, а хора, които поведението и речникът им ги характеризира по-скоро като хулиганска групировка, ние се опитваме неистово да спасим, доколкото е останал, някакъв здрав разум и здрав смисъл", коментира тя.

"ГЕРБ са за това да бъде приет редовният бюджет, защото е по-добър от удължителния бюджет и е по-добър за хората, общините и бизнеса", допълни Сачева.

Тя припомни, че ИТН също са на позиция, че страната не може да влезе в еврозоната без бюджет. БСП са твърдо за редовния бюджет и против удължителния.

По време на днешните консултации на "Дондуков" 2 Йордан Цонев от ДПС-Ново начало заяви, че предпочитат редовен бюджет, но ще подкрепят и удължителния закон.

"Събитията, които се случиха ясно показват, че този парламент е приключил своя политически живот и по наше мнение трябваше да приеме редовен бюджет, а не удължителен. Но при тази ситуация, ще подкрепим и удължителен", заяви Цонев пред президента Румен Радев.