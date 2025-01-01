Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене на заседание днес Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на България, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., внесен от правителството в оставка на премиера Росен Желязков.

С 12 гласа "за", 5 "против" и двама въздържали се законопроектът бе приет на първо четене и от Парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Вчера правителството в оставка предложи на Народното събрание да одобри т.нар удължителен бюджет, тъй като депутатите не успяха да завършат бюджетната процедура за догодина след граждански протести и последвалата оставка на кабинета. Против спирането на бюджетната процедура за 2026 г. се обявиха от КНСБ и КТ „Подкрепа“ в обща позиция, посочвайки, че изтеглянето на настоящите законопроекти за държавен бюджет и проектобюджети на ДОО и НЗОК, и приемането на удължителен закон на бюджета за догодина ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми.

В началото на правителственото заседание вчера премиерът в оставка Росен Желязков каза, че удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 година.

Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите на бюджета се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, и при спазване на фискалните правила по този закон и одобрените от Министерския съвет със средносрочната бюджетна прогноза фискални цели, се отбелязва в мотивите към внесения законопроект.

Посочва се още, че правителството в оставка, отчитайки сложната политическа обстановка в страната, както и практическата невъзможност Народното събрание да приеме бюджетните закони за 2026 г. до края на настоящата година, е изработило предлагания законопроект, с който да се осигури яснота и предвидимост относно събирането на приходите и извършването на разходите и трансфери.

Със законопроекта се предлага правна рамка, която, от една страна да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, а от друга страна - да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания. Едновременно с това предложеният законопроект осигурява прилагането на специалните закони, уреждащи специфични обществени отношения до приемането на бюджетните закони за 2026 г., се отбелязва в мотивите.

Посочва се още, че със законопроекта се предлагат ред и начин за извършване на разходи и тяхното приоритизиране, в случай че размерът на разходите е по-голям от размера на постъпилите приходи, както и прилагане на принципа на съразмерност.

Определя се редът за извършване на плащанията по бюджетите на общините, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК.

Предложено е законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2026 година.

Парламентарната комисия по здравеопазването прие на първо гласуване без дебат с 11 гласа „за“, четири – „против“ и без „въздържал се“ удължителния закон на бюджета за 2026 година.

Членовете на комисията приеха Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., внесен от Министерския съвет на 15 декември.

Внесеният Законопроект за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. ще действа до приемането на съответните бюджетни закони, но не повече от три месеца, припомни министърът на здравеопазването Силви Кирилов. По думите му, с удължителния закон на бюджета за 2026 г. ще се осигури яснота и предвидимост относно събирането на приходите и разходването на средствата и ще бъдат гарантирани интересите на гражданите до приемането на държавния бюджет за 2026 година.

Правителството в оставка предложи вчера на Народното събрание да одобри проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година. С предложения законопроект се предлага правна рамка, която да осигури безпроблемното функциониране на държавата и общините, както и да гарантира правата и законните интереси на гражданите, предоставяйки им правна сигурност във връзка с изплащането на възнаграждения, пенсии, социални помощи и други социални плащания, ползване на данъчни преференции и облекчения, както и извършването на други плащания.

Здравеопазването не е в адекватна ситуация, липсват ясни параметри и предвидимост във финансирането на сектора, каза д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз. Това е пряко последствие от продължаващата политическа нестабилност, като в последните четири години само един бюджет беше приет навреме, добави той. В настоящата ситуация ще станат 15 месеца, в които цените на клиничните пътеки не са променяни, което не е добре за лечебните заведения, затруднява се развитието им, има несигурност, допълни Брънзалов и изрази надежда скоро да има ясен политически ангажимент.