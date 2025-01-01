Президентът Румен Радев откри консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител от партията на Бойко Борисов отиде само Деница Сачева, което предизвика коментар от страна на президента.

„Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че в критични момент мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест“, обърна се Радев към Сачева.

Тя не му остана длъжна, като заяви: "Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа".

Напрежението между двамата не спря до тук. Сачева отбеляза, че от представляваната от нея формация са помолили за отсрочка от 20 дни. "За съжаление, политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, а за съжаление и Вие самият призовахте за оставка и за избори", отбеляза народната избраничка от ГЕРБ-СДС.

Сачева призова Радев да участва на следващите избори, след като толкова често говори за политически проекти. „Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се говори от други и ми се внушава. Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го или го няма и дали котката е жива или умряла. Говоря за котката на Шрьодингер, а вашият колега Томислав Дончев е експерт в тази област. Предлагам ви, да не допускаме тези консултации да се превръщат в предизборна кампания", отвърна Радев.

"Съгласна съм с вас, че да търсиш черна котка в тъмна стая, особено когато в стаята няма котка, е трудна задача. Но не съм аз тази, нито пък и политическа партия ГЕРБ, които непрекъснато поставят под съмнение парламентарнта демокрация", отговори Сачева.

Президентът заяви, че водената от ГЕРБ е проявила мъдрост да подаде оставка след мащабните протести в цялата страна: "От вас се очаква сега да проявите и отговорност. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни. Вие чувате вече отвсякъде и гласове с надеждата да се подобрят условията за честни и прозрачни избори“.

Радев попита какви са според Сачева възможностите за нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрани, или партията е взела „устойчив курс към предсрочни избори“. Той попита и дали смятат да инициират или да подкрепят промени в Изборния кодекс, „които да гарантират по-голяма прозрачност и честност в изборите“. Президентът попита и за плановете им за бюджета.

"Ще направим всичко необходимо да направим плавен преход за влизането в еврозоната и ще продължим да изпълняваме нашите ангажименти", посочи Деница Сачева. За бюджета тя каза, че се внася удължителен такъв.

Президентът ще приеме на "Дондуков" 2 и представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България" в 11.30 часа.

В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева