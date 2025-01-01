Не бихме работили с ГЕРБ в следващ парламент, ако нямаме необходимото мнозинство, за да формираме правителство. Това заяви пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ. Според него в това Народно събрание не са възможни други мнозинства за правителство.

"Управляващите счупиха цялото доверие в обществото. Това се видя на улицата. Решението е избори", убеден е Божанов. По-правилното според него е, когато няма мнозинство около правителство, да бъде приет удължителен бюджет.

"И да се отиде на избори, където ново правителство, с нова политика по отношение на бюджета, да предложи редовен. Миналата година бяхме в същата ситуация. Бюджет беше приет през март. Не мисля, че може да проектираме криза върху това, че няма да имаме бюджет. Ще влезем в еврозоната по този начин и това няма да бъде проблем".

Съпредседателят на "Да, България", част от коалицията ПП-ДБ, обясни, че основната задача пред формацията му на следващите избори ще бъде да търси подкрепата на всеки български гражданин, който е бил на площадите, за да протестира.

"Има мнозинство в българското общество, което иска този модел на завладяна държава да спре. Ние ще търсим такова мнозинство".

Нашата цел е на изборите да бъдем първа политическа сила, заяви Божанов.

"Да стигнем до ситуация, в която могат да се правят реформи, но без значителни компромиси. Това изисква 121 гласа. Призоваваме българските граждани да ни дадат такъв мандат".

Той отбеляза, че е важно гражданите да си припомнят с каква цел ДБ са седнали на масата на преговорите с ГЕРБ в този парламент.

"Влязохме със същата цел, с която хората излязоха на улиците – да изолираме този модел. Отидохме с 30 страници антикорупционна програма. Това беше пореден опит да се направи изолация на Пеевски и Борисов избра страна. Решението е негово".

Пеевски делигитимира всяко нещо, до което дори се допре, подчерта Божанов.

"Сглобката не зависеше от гласовете на Пеевски, но изгубихме 300 хиляди избиратели. Имаше подадени остваки при нас, т.е. пое се отговорност. Каузата, която имахме тогава, е непроменена – върховенство на закона. И промените в глава "Съдебна власт" в Конституцията постигнаха това. Пеевски започна да губи влияние, благодарение на промените в Конституцията, които той подкрепи. Понякога дори страдаме от тази праволинейност- че казваме точно това, което правим".

Той посочи, че формацията му ще се яви на консултациите при президента, но ги приема само като формална част от конституционната процедура.

"В този парламент няма как да се случи управление. Ще му кажем, че ние няма да опитваме да реализираме мандат и че нямаме проблем с това изборите да са във всеки един момент, но може би е по-добре да не бъдат в най-тежката зима".

Партията му не очаква да бъде поканена на разговори от ГЕРБ в този парламент, каза още Божанов. Той подчерта, че е изключително важно машините за гласуване да бъдат върнати в оригиналния им вид. "Това гарантира елиминиране на повечето от пороците на изборния процес. Още в началото на следващата седмица ще внесем изменения в Изборния кодекс".

От министъра на вътрешните работи зависи да има честни избори, напомни Божанов. "Но много зависи и от усещането за текущата тежест на Пеевски. Изолацията му трябва да стартира още от този парламент. Предложили сме изменения в Закона за НСО, така че охраната му да отпадне. Той ползва кабинета на Тодор Живков като четвърта политическа сила".

Депутатът от ПП-ДБ е убеден, че лидерът на "ДПС-Ново начало" може да изгуби влияние чрез отнемането на тези символни неща.