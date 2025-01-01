Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа във Фейсбук, че никога не са управлявали напук.

Борисов: За да не ни заличат, настоях за тази оставка

"В ГЕРБ никога не сме управлявали напук! Особено в ситуация на голямо обществено напрежение, каквото видяхме на площада", написа той.

"За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл. Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват", написа още Борисов.

Какво следва по Конституция, след като кабинетът подаде оставка

Той допълни, че ГЕРБ за пореден път е проявила "държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива на нашите деца".

"Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", завърши поста си той.