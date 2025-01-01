Президентът Румен Радев продължава консултациите за съставяне на правителство с представители на парламентарните групи в 51-ото Народно събрание, като днес се срещна с представители на партия „Възраждане“.

„Държавата се намира в кризисна ситуация. Колкото по-скоро дойдат изборите, толкова по-добре“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред президента.

По думите му най-важното нещо в държавата след хората са парите за тях. „Искаме да чуем какво се случва с нашите пари и да не допуснем България да бъде вкарана в ценови хаос“, каза Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ попита също дали ще бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност във връзка с влизането на страната в еврозоната. В отговор Румен Радев заяви: „И вие, както и останалите партии, искате да превърнете консултациите в трибуна за агитация“.

Костадин Костадинов попита президента каква е неговата позиция за запазването на българския лев. „Вие сте военен. Знаете ли какво се случва след Първата световна война? Едно от изискванията на Европейската комисия към нас е да бъдат унищожени машините за печатане на пари. Ако ние станем първа политическа сила и искаме да върнем лева, как ще го направим? Така се прави, когато се завземе държава“, заяви Костадинов.

„Малко референдуми са проведени за влизане в еврозоната. Около 19 държави са провели референдуми за членство в Европейския съюз. Моето мнение съм го заявил – българските граждани трябва да бъдат питани. Като президент съм предложил провеждането на такъв референдум“, отговори Румен Радев.

БТА

След консултациите Костадин Костадинов заяви, че те са против удължителния бюджет. "В този бюджет са предвидени 19 млрд. дълг. Ние не искаме повече да се теглят. Трябва да се предложи нов бюджет, в който да няма дългове", заяви той.

Костадин Костадинов заяви също, че министерствата трябва да бъдат намалени от 19 на 10. "Трябва да се предложи нов бюджет, който да няма никакви дългове в него. Защото дълговете, които се предвиждат, без значение дали са 19 млрд. Тези дългове трябва да маскират огромния дефицит в бюджета. А дефицитът е огромен, за да може да влезем в еврозоната, за да можем да изпълним съответно критериите за 3% дефицит с надутите разходи, които пък трябваше да бъдат направени, за да може да се купуват гласове, да се увеличават заплатите тук-там, да се крадат пари през инфраструктурни проекти, мантинели на цената, примерно на 5 или 6 пъти по-скъпа квадратния метър и така нататък. За да може да се компенсират надутите разходи, трябваше да има надути приходи", заяви той.

Костадинов заяви, че България е на път да бъде вкарана на сила и незаконно в еврозоната, без редовно правителство, без редовен бюджет.

Той обяви, че с президента са коментирали евентуални възможни избори през края на март 2026 година.

От 11.30 часа Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

В понеделник държавният глава откри консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител от партията на Бойко Борисов отиде само Деница Сачева, което предизвика коментар от страна на президента.

Само Сачева при Радев от името на ГЕРБ, той ѝ благодари, че е отсрамила мъжете в партията

„Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че в критични момент мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест“, обърна се Радев към Сачева.

Тя не му остана длъжна, като заяви: "Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа".

"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание", обяви Сачева.

След това разговаря и с представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Атанасов на консултациите при Радев: Сега разговаряме с президента или с конкурента (ВИДЕО)

Ние смятаме, че ново управление в текущия парламент е невъзможно и силно нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление, олицетворен от Борисов и Пеевски и знаем, че този модел трябва да бъде разграден, а свалянето от власт на правителството е само първата стъпка по този път, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управлентския модел и поведението на своите лидери, неприемливи за българските граждани. Според нашата Конституция трябва да има непрекъсваемост на управлението и това управление трябва да работи пълноценно и отговорно до поемане на властта от служебно правителство, посочи Радев.

На тези избори, които са сигурни, че ще се проведат, вие ще се явите ли. Ние сега разговаряме с президента или с конкурента, попита Атанас Атанасов.

Президентът отговори: "Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. И ще повтора пак дали котката на Шрьодингер е жива или мъртва - най-вече Томислав Дончев, вашият колега, владее тази материя."

Аз не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания, подчерта Радев.

Ето ме тук в качеството на президент, който изпълнява своите задължения съгласно Конситуцията на Република България. Ако някой ден се стигне до такъв момент, в който и всеки гражданин има право да прави партия, разбира се, аз съм казал, че ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция. Така че мисля да вървим към същността на консултациите, отбеляза президентът.

В петък, 12 декември, парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.