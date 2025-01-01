Президентът Румен Радев проведе консултации за съставяне на правителство на "Дондуков" 2 с представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управлентския модел и поведението на своите лидери, неприемливи за българските граждани. Според нашата Конституция трябва да има непрекъсваемост на управлението и това управление трябва да работи пълноценно и отговорно до поемане на властта от служебно правителство, посочи Радев.

Той попита как представителите на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България" виждат важния въпрос с бюджета за 2026 г., как и с какъв бюджет ще влезем в новата година и дали виждат възможност за нова управленска конфугурация в рамките на 51-вото Народно събрание или отиваме на пресрочни парламентарни и избори и има ли коалиция на ПП-ДБ виждания кога да бъдат тези избори. Ще инициирате ли промени в изборния кодекс, така че да имаме по-голяма прозрачност и чесност за провеждането на тези избори, попита президентът.

Ние смятаме, че сегашното правителство трябва да внесе удължителен бюджет и той да бъде приет до края на годината, за да дадем сигурност на всички български граждани и на целият бизнес, че няма да има проблеми. Това се е случвало няколко пъти през последните години. Ние сме заявили възможност да работим между Коледа и Нова година, за да може на 1 януари да сме с удължителен закон, който да даде сигурност и спокойствие на българските граждани. Ние смятаме, че ново управление в текущия парламент е невъзможно и силно нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление, олицетворен от Борисов и Пеевски и знаем, че този модел трябва да бъде разграден, а свалянето от власт на правителството е само първата стъпка по този път, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

БГНЕС

Божидар Божанов посочи, че по отношение на изборния кодекс промени трябва да бъдат направени най-малкото, за да бъде въведено изцяло машинно гласуване, както беше на най-чистите избори през 2021 г. Ще търсим консенсус в този раздробен парламент именно по тази тема.

Президентът посочи, че споделя вижданията им за 100% машинно гласуване с контролно броене на разписките като средство за повишаване на честността на изборите.

Президентът попита и какво са имали предвид, когато са казали "направихме ала-бала през президента".

Тогава имаше изборна вълна, която беше подкрепа към нас като партия и подкрепа към вас като президент, аз не мисля, че има нещо различно от това, обясни Василев.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, посочи, че трябва да се спре с „ала-бала“ между всички партии. Той добави още няколко важни, според политическата сила, задачи на това НС, една от които е сваляне охраната от НСО на Делян Пеевски и на всички депутати по принцип. Пеевски е по-охраняван от Вас - НСО , 15 човека от баретите, с по-добри коли с повече охранители, с барети. На това нещо трябва да се сложи край, посочи Мирчев пред Румен Радев. По тази причина сме свикали извънредна комисия да видим каква е волята в това НС, посочи той. Ако искаме да покажем, че сме политици с кураж и истински искаме да променим страната си, не да си играем на „ала-бала“ – това не е към Вас, трябва го покажем този кураж в НС. И отделно Пеевски трябва да бъде изваден от кабинета на Тодор Живков, коментира Ивайло Мирчев.

НСО по закон се води служба към президента, но по закон единствените правомощия на президента са да назначава началника, да го произвежда в по-високо военно звание и да подписва щата на службата. Що се отнася до комисията, която да извършва контрол върху НСО, тя е в парламента, отговори Радев на въпрос на Ивайло Мирчев.

На тези избори, които са сигурни, че ще се проведат, вие ще се явите ли. Ние сега разговаряме с президента или с конкурента, попита Атанас Атанасов.

Президентът отговори: "Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. И ще повтора пак дали котката на Шрьодингер е жива или мъртва - най-вече Томислав Дончев, вашият колега, владее тази материя."

Аз не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания, подчерта Радев.

Бойко Кичуков

Ето ме тук в качеството на президент, който изпълнява своите задължения съгласно Конситуцията на Република България. Ако някой ден се стигне до такъв момент, в който и всеки гражданин има право да прави партия, разбира се, аз съм казал, че ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция. Така че мисля да вървим към същността на консултациите, отбеляза президентът.

[imgwide]51236313[/img]

По-рано в понеделник президентът откри консултациите, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител от партията на Бойко Борисов отиде само Деница Сачева.

Само Сачева при Радев от името на ГЕРБ, той ѝ благодари, че е отсрамила мъжете в партията

В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

Какво следва по Конституция, след като кабинетът подаде оставка

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева