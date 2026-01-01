Тийнейджър нанесе телесна повреда на полицай край Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 1 януари 18-годишен младеж от Бобов дол е нанесъл телесна повреда на длъжностно лице – нанесъл е 2 юмручни удара в лицето на полицай, докато осъществява проверка.

Извършителят на деянието е задържан с полицейска заповед, при последвалия обиск у него е открита бяла бучка/метамфетамин/. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест, количеството е 9.92 грама.

Разследване е започнато по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.