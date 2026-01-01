Жена загина днес в Сараево, Босна и Херцеговина, след като бор, висок над 10 метра, падна върху нея заради натрупалия сняг, съобщават местните медии.
Дървото е паднало върху жената заради на натежалия по клоните му сняг, информира босненската национална телевизия БХРТ. Жената е получила фатални наранявания по главата и е починала малко по-късно в болница.
През последните 24 часа в цяла Босна и Херцеговина е паднало значително количество сняг, което е причинило множество проблеми, предимно в транспорта.
Съобщава се за множество пътнотранспортни произшествия и прекъсване на движението поради заледени пътища и паднали дървета.
Столицата Сараево осъмна под дебел слой сняг днес, като снежната покривка е 40 см и е една от най-дебелите в страната.
Главната градска пътна артерия е почистена добре, но всички останали улици и тротоари са покрити със сняг и лед, съобщава босненското издание „Кликс“. Много от пешеходците се движат по по-добре почистените улици, вместо по тротоарите. Шофьорите се предупреждават за опасните условия в града.
От градското предприятие „РАД“ съобщиха, че на терен работят 33 снегорина и 80 работници, почистващи натрупалия в града сняг.