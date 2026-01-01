Хиляди домакинства в Румъния останаха без ток заради виелици и обилни снеговалежи, съобщават от Министерството на енергетиката. Най-засегнати са окръзите Алба, Муреш и Сибиу, предава кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Властите се опасяват, че предстоящото застудяване ще усложни допълнително ситуацията. Очака се на места температурите да паднат до минус осем градуса.

Жълт код за опасно време е в сила за по-голямата част от страната. Оранжев код важи за окръзите Караш-Северин, Мехединц, Горж и Хунедоара, където снеговалежите ще продължат, а поривите на вятъра ще достигнат 90 км/ч.

Изключително усложнена е обстановката и в планините. Двама туристи са били открити мъртви, други 97 души са спасени през последните 24 часа, съобщиха от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont).