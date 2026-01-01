48-годишен мъж е задържан за грабеж и побой над жена край река Тунджа, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 31 декември 2025 г. около 09:30 ч. в района на река Тунджа, източно от село Юлиево. В Районното управление в Казанлък е подаден сигнал от 57-годишна жена, която съобщила, че по време на риболов е влязла в пререкание с непознат мъж, който ѝ е нанесъл побой и ѝ е отнел мобилния телефон.

На място е изпратен полицейски екип. Жената е отказала медицински преглед. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия извършителят е установен – 48-годишен мъж, който е задържан за срок до 24 часа.

По случая е започнато разследване за грабеж под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.