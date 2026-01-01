Туристическият кораб "Магелан", който извършваше през лятото разходки в Созополския залив, се е разбил край остров "Св. св. Кирик и Юлита", след като заради бурно море и силен вятър се е откъснала котвата му.

Това съобщиха от община Созопол. Корабът бил акостирал в района на пристанище пред хотел, но заради бурното море и силния вятър преди два дни, котвата му се е скъсала.

Вследствие на това корабът бил отнесен и се ударил в камъни на кейовата стена около острова, където се наклонил на една страна и започнал да се пълни с вода, добавиха от Общината.

Няма пострадали хора. Туристическият кораб "Магелан" бе атракция в региона през летните месеци и изпълняваше ежедневни разходки из залива.