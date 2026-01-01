Районната прокуратура във Видин внесе в съда обвинителен акт по дело за причиняване на средна телесна повреда. Обвиняемите по него са А.А., на 25 години, Д.А., на 22 години, П.П., на 29 години, и К.А., на 26 години.

В хода на досъдебното производство е установено, че вечерта на 26 май 2025 г. 12-класникът Г.Я. заедно със свои съученици празнувал абитуриентски бал в ресторант в Монтана.

Около 04,00 ч. младежът се отправил към дискотека в града заедно с приятели. По същото време в заведението били обвиняемите А.А., Д.А., П.П. и К.А., с които Г.Я. имал проблемни отношения.

На влизане в дискотеката възникнало напрежение, последвано от обиди и предизвикване на саморазправа от страна на обвиняемите спрямо Г.Я и компанията му, които били излезли навън.

Обвиняемият А.А. нападнал Г.Я., като го ударил с ръка, но последният му отвърнал и той паднал. В следващия момент другият обвиняем К.А. се намесил – ударил Г.Я., душил го, изритал с крак, вследствие на което той паднал. Двамата други обвиняеми – Д.А. и П.П., се включили в побоя, нанасяйки ритници с крака в областта на главата, гръдния кош, гърба и краката.

Бащата на един от свидетелите отвел пострадалия от мястото на инцидента. Г.Я. бил откаран в болница и настанен в отделение по хирургия.

В хода на разследването са разпитани свидетели, изискани са записи от видеокамери в района на местопроизшествието и е изготвена комплексна видеотехническа и лицево-идентификационна експертиза.

Според заключението на назначената съдебномедицинска експертиза на пострадалия Г.Я. е била причинена средна телесна поведа по смисъла на Наказателния кодекс, изразяваща се в постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Предстои делото да продължи в съда.