Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран официално стана част от списъка на Европейския съюз (ЕС) с терористичните организации, съобщи днес Съветът на ЕС.

Отбелязва се, че днешната стъпка следва решението на европейските външни министри от 29 януари, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Така Корпусът на гвардейците ще бъде обект на европейските ограничителни мерки и това включва замразяване на средства или икономически ресурси в държавите от ЕС, както и забрана за европейски организации да му предоставят финансова или икономическа подкрепа. Съветът на ЕС отбелязва, че от днес в списъка са включени общо 13 лица и 23 организации.

Списъкът на ЕС с терористични организации е съобразен с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и е насочен срещу "Ал Каида" и "Ислямска държава", се отбелязва в съобщението. ЕС може да прилага ограничителни мерки срещу тези организации, както и срещу лица и организации, свързани с тях, или които ги подкрепят, или срещу тези, които помагат, улесняват или дават възможност за извършване на насилствени действия от страна на "Хамас" и "Палестинския ислямски джихад", се допълва в съобщението.