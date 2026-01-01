С гражданско поклонение пред паметника на Васил Левски в Къкринското ханче бяха отбелязани 153 години от гибелта на Апостола. В него се включиха и участници в традиционния туристически поход „По стъпките на Апостола“ от Ловеч до Къкринското ханче.

БТА

Сред тях бяха и повече от 20 ученици от Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску“ в столицата. Преди това походът, организиран от туристическото дружество „Стратеш“ в Ловеч, премина и през историческата местност Пази мост.

Как се появи 19 февруари: Истината за датата на обесването на Левски

"Там е станала съдбовната среща на Левски и Никола Цвятков-Бакърджията с двете турски заптиета в следобедните часове на 26 декември 1872 г., която според изследователи е поставила началото на поредицата от събития, довели до залавянето на Апостола. В знак на почит участниците в похода поднесоха цветя на Пази мост.

БТА

Ловеч и Ловчанско е едно от местата, където са отеквали най-много стъпките на Апостола", каза в словото си кметът на Ловеч Страцимир Петков пред паметника на Васил Левски в Къкринското ханче.

БТА

„Левски може да бъде окован, но не и да бъде превзета неговата душа. Левски показа стоицизъм - и в Ловеч, и в Търново, и по пътя. Показа, че той не е победен - и пред съда, и пред бесилото“, каза кметът.

По думите му всеки почита Дякона по собствен начин - дали на 18-и, или на 19 февруари, дали на 18 юли, или на 3 март. „Трябва да си спомняме за неговото дело, защото свободата, която имаме днес, е благодарение най-вече на този син и съратниците, които той е открил в нашата околия и в нашия град. Поклон пред неговата памет“, каза още Петков.

БТА

Сред официалните гости на възпоменателното събитие бяха още заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова, заместник-кметът на Ловеч д-р Алдин Начков, кметът на село Къкрина Иваничка Станева, директорът на Регионалния исторически музей в Ловеч Силвия Георгиева и други.

България почита паметта на Апостола Васил Левски

Кратка литературна програма бяха подготвили ученици от Основно училище „Васил Левски“ в Ловеч. Апостола беше почетен с минута мълчание, след което бяха поднесени венци и цветя на паметника му.

БТА

БТА

Припомняме, че Къкринското ханче е превърнато в музей и официално открито на 10 май 1931 г. Това е първият музей в България, посветен на Левски. Гостите и гражданите на Ловеч могат безплатно да посетят както Къкринското ханче, така и музея „Васил Левски“ в града.

БТА

БТА

Тазгодишният 19 февруари ще завърши с възпоменателно факелно шествие „153 години безсмъртие“, организирано от местната патриотична гражданска организация „Ловчанци”.