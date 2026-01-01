Днес България продължава да отдава почит на паметта на Апостола в редица градове в страната.

В София на сградата на Столичната община на ул. "Московска" №33 ще бъде проектиран образът на Левски. Ликът на Левски и негови завети са поставени и на информационни съоръжения на спирките на градския транспорт, както и на билбордове на близо тридесет локации из града.

В четвъртък от 17.00 ч. в столицата в старинен храм "Света София - Премъдрост Божия" ще бъде отслужена панихида в памет на йеродякон Игнатий - Васил Левски от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Литийно шествие ще потегли от храма и ще стигне до паметника на Васил Левски на бул. "Васил Левски". От 18.00 ч. пред паметника на Апостола ще се състои възпоменателна церемония, в която ще вземат участие военнослужещи от НГЧ и Гвардейският представителен духов оркестър.

Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през 3 пункта за проверка – на кръстовището на бул. "Васил Левски" и ул. "Оборище"; при ул. "Врабча" и бул. "Васил Левски" и при бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Панайот Волов". Ще има и проверки от служителите на Националната служба за охрана.

Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония.

На 19 февруари военнослужещи от Сухопътните войски ще се включат в общоградските събития в градовете Димитровград, Шумен, Смолян, Сливен, Асеновград, Белене, а военнослужещи от ВВС – във военните ритуали в Ямбол и Плевен пред паметниците на Васил Левски.

До 16:00 ч. организациите със свои венци, които ще бъдат положени от Националната гвардейска част, следва да ги предоставят за проверка на обособен пункт при ул. „Дунав“ и ул. „Раковска“.

За времето от 15:00 ч. до 20:00 ч. се въвежда забрана за полети на безпилотни летателни системи с обхват на забранената зона – кръг с център: 42°41'48"N 023°20'07"E и радиус 1000 m.



Националната служба за охрана апелира гражданите своевременно да се информират относно ограниченията за придвижване в непосредствена близост до зоната за сигурност и да не преминават през пунктовете за проверка, ако не възнамеряват да присъстват на мероприятието.