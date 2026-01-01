Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт за катастрофата със загинал полицай на Северната тангента.

Според обвинителния акт на 1 декември 2025 година, загиналият полицай е бил на смяна на работното си място в отдел „Специализирани полицейски сили“ – СДВР. Около 03,00 ч. той и негов колега били изпратени да осъществят контрол на пътното движение на Северната скоростна тангента в София в посока към бул. „Ботевградско шосе“, с оглед обезпечаване на безопасността на извършваните по същото време действия по разследването във връзка с по-рано настъпило тежко пътно-транспортно произшествие на същото място. Полицаят спрял служебния автомобил в района на пътния възел към бул. „Рожен“, като останал с включена светлинна сигнализация и заедно с другия дежурен полицай започнали да осъществяват контрол на движението.

Около 04,20 ч. на 1 декември 2025 година Г. К. бил в автомобила, а колегата му извън него. По същото време в посока от „Софийски околовръстен път“ към бул. „Ботевградско шосе“ се движел лек автомобил, управляван от обвиняемия, който имал обективна възможност да възприеме полицейския автомобил. Намиращият се на пътното платно полицай също сигнализирал, като няколко пъти подал светлинни сигнали с фенер и стоп палка. Въпреки това, мъжът не предприел действия, свързани с намаляване на скоростта или спиране и движейки се със скорост 141,84 км/ч, при разрешена такава от 120 км/ч, блъснал служебния полицейски автомобил. От съчетаната тежка мозъчна и гръбначно-мозъчна травма, получена в резултат на удара, настъпила смъртта на Г. К.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 20 000 лв., определена от Софийски апелативен съд след протест на СГП срещу определението на СГС от 4 декември 2025 г., с което съдът взе мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лв. спрямо обвиняемия.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.