Два тежки пътни инцидента на едно и също място в района на Северната тангента в София взеха две жертви в нощта срещу понеделник. Загинаха пешеходец, вървял по пътното платно, и полицай, дошъл на мястото на инцидента.

От Пътна полиция дадоха брифинг с подробности за случилото се.

Две жертви на Северната тангента: Тир блъсна и уби пешеходец, полицай загина при обезопасяване на мястото

Около 01:40 ч. тази нощ е получен сигнал в полицията за блъснат пешеходец на Северна скоростна тангента от тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация. На място е установена смъртта на мъжа, който е вървял по платното по неустановена към момента причина.

„На място пристигат служители на Пътна полиция и досъдебното производство, като се прави оглед. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотици на сръбския водач, той е задържан. За обезпечаване на това тежко пътнотранспортно произшествие се налага да се отклони движението, като на около 2000 метра от мястото служители от полицейските сили отклоняват движението към бул. „Рожен“ на светлинен сигнал. Около 04:20 ч. сутринта, обаче, лек автомобил BMW с много висока скорост навлиза и блъска спрелия служебен автомобил на полицията, като причинява смъртта на полицая, който е бил в колата, на шофьорското място“, обясни комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“.

Шофьорът на BMW- то е задържан, направени са му тестове, те са отрицателни са алкохол и наркотици. Към момента е ясно, че скоростта, с която се е движил, е бил много висока, но все още не се знае каква точно е била.

По случая се води досъдебно производство.