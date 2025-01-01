Две катастрофи със загинали на Северната тангента в София тази нощ.

За катастрофите съобщиха и потребители в социалните мрежи. Движението вече е възстановено.

Първата е станала около 02.00 ч. Камион със сръбска регистрация блъска 61-годишен мъж на платното, който загива на място.

След това е отцепено движението от полицейски патрули.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Втората катастрофа е станала около 04.00 ч. Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай, съобщават от столичната полиция.

Водачът на лекия автомобил е настанен в болница.

За часове бе спряно движението в посока "Ботевградско шосе". Потребители съобщиха за сериозно задръстване.

Към 10 часа бе възстановено движението при трети километър на Северната скоростна тангента при разклона за бул. "Рожен" в посока пътен възел "Ботевградско шосе". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).