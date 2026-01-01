Британската полиция съобщи, че бившият принц Андрю е освободен, след като беше арестуван и задържан за няколко часа по подозрение в неправомерно поведение, докато е бил търговски пратеник.

„Можем да потвърдим, че претърсванията в Норфолк са приключили“, се казва в кратко изявление на полицията в Темз Вали, очевидно визирайки претърсванията на неговото жилище в имението Сандрингам на крал Чарлз III в Източна Англия.

Арестуваха бившия принц Андрю на рождения му ден

Става ясно, че докладваните претърсвания на бившия дом на Андрю в имението Уиндзор, западно от Лондон, продължават.

Води се разследване.