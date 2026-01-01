След клетвата на членовете на служебния кабинет „Гюров“ в парламента се проведе и официална церемония в Гранитната зала на Министерския съвет. Досегашният премиер Росен Желязков предаде властта на служебния министър-председател Андрей Гюров.

Желязков пожела успех на Гюров и министрите му и предаде "факела на приемственост" в управлението с пожеланието да продължи добрите решение и "да поправи грешките, ако намери такива". Служебният премиер от своя страна даде заявка, че няма да има реваншизъм.

"Настоящият момент е момента, в който се приема и предава отговорност, отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте пред Народното събрание преди малко, отговорност за задачите, споменати вчера от държавния глава", отбеляза Желязков в приветствието си към Гюров.

Бившият вече министър-председател отбеляза, че "в живота на управленеца има две важни дати – когато поема кормилото на управлението и когато го пуска".

"Историята вероятно не помни тези, които са имали гръмки титли и гръмки постове, но помни тези, които са взимали решения, които е трябвало да бъдат взети", добави Желязков, след което се обърна към членовете на кабинета си и им благодари за свършената работа.

"Вие ще съумеете да откриете доброто, което е направено и ще поправите грешките, които ще установите", обърна се Желязков към наследника си и му пожела успех.

"Нашето служебно правителство няма да работи с реваншизъм, а с правила", отговори му служебният министър-председател Андрей Гюров и посочи, че работата на служебното правителство няма да бъде да съди, а да постигне няколко цели. Като най-важна цел служебният министър председател посочи де се върне доверието на хората.

По думите му обществото е показало „демократичен инстинкт към съхранение“. Макар демокрацията понякога да е шумна и болезнена, тя дава възможност чрез гласовете си хората да доведат до смяна на властта без сътресения за държавата, смята Гюров.

Служебният министър-председател посочи, че връщането на доверието означава прозрачност при всички вземани решения и отчетност за всяка изразходвана публична сума. Той акцентира и върху необходимостта от национално единство „не на мнения, а на правила“, което според него изисква провеждането на честни избори.

Като друга водеща задача Гюров открои икономическата стабилност. Той отбеляза, че гражданите са изразили недоволство от предложения бюджет и очакват сигурност за семействата си, възможности за децата си и честна конкуренция за бизнеса.

„Това са нашите задачи и ние се захващаме веднага“, заяви служебният министър-председател.

Президентът подписа указ за служебен кабинет на Гюров и насрочи избори на 19 април

В момента всеки един от новите служебни министри се среща със своите колеги в съответните ресори церемониално и условно да си предадат властта един на друг.

Досегашният финансов министър Теменужка Петкова даде властта на Георги Клисурски.

"Искам да посрещна господин Клисурски с добре дошъл. Той тук се чувства на своя територия, тъй като вече беше заместник-министър на финансите и познава добре и колегите, и работата в министерството. Аз го запознах с дейността на министерството през последната една година, отбелязахме и стратегическото решение за влизането на страната ни в еврозоната", посочи Петкова и допълни, че въвеждането на еврото в България се осъществява плавно и без сътресения.

Тя обясни, че е запознала Клисурски с публичните финанси на страната и му пожела успех: "Обсъдихме изпълнение на бюджета за 2025 г. Въпреки всички коментари, дефицитът за 2025 г. е 3% от БВП на страната. Оставяме едни устойчиви публични финанси за 2025 г. Оставаме на колегите стабилни публични финанси и към този момент".

Служебният финансов министър от своя страна подари букет на досегашния министър Петкова и й благодари за работата, която е свършила до момента.

Той очерта като приоритет три основни задачи: "На първо място да осигурим средства за провеждането на парламентарните избори на 29 април. На второ място е да внесем в Народното събрание да бъде приет втори удължителен закон за бюджета, тъй като сегашният изтича на 31 март. Трето - отпушването на разплащанията към общините по националната инвестиционна програма там, където има забавяния", обобщи Георги Клисурски.

Служебният министър Надежда Нейнски встъпи в длъжност в отсъствието на досегашния външен министър Георг Георгиев.

Предизвикателство в днешния ден на изключителни геополитически промени е България да има последователна, активна политика, която да я прави не просто видима за съюзниците, но и предвидима, каза Нейнски пред журналисти. Тя посочи, че гласът на страната ни трябва да се чува.

България вече е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), НАТО, еврозоната и Шенген, подчерта тя. Ключова за нас ще бъде и последната права на битката за членството на България в „клуба на богатите държави“ – ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие бел.ред.). Смятаме, че имаме всички шансове да се поздравим съвсем скоро с подобен успех, коментира Надежда Нейнски.

Един от основните приоритети за мен ще бъде подготовката на честни и прозрачни избори. Усилията на моя екип ще бъдат насочени към организацията на изборите в чужбина, особено в страните извън ЕС, заяви служебният министър.

Нейнски посочи и отстояването на последователната и ярка позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украйна. За нас това е не само въпрос на солидарност, хуманизъм, а и въпрос на български национален интерес и ценност, отбеляза тя.

Темата за Западните Балкани също е приоритет в мандата на служебния външен министър.

Хасан Адемов пое поста на служебен министър на труда и социалната политика от досегашния министър Борислав Гуцанов на церемония в ресорното министерство.

На първо място сред ангажиментите на служебния кабинет е да осигурим честни, прозрачни предсрочни парламентарни избори. Ще бъда абсолютно безкомпромисен към всички опити инструментите на социалната политика да се използват за влияние върху избора на гражданите, заяви той и посочи, че това се е случвало преди. Ще бъде проверен всеки сигнал и случай, а, ако има виновни, ще бъдат взети съответните мерки, каза служебният социален министър. Той каза, че е убеден, че ще бъде направено всичко възможно, за да се преодолее този недостатък, каза Хасан Адемов.

Основното недоволство на гражданите е липсата на справедливост, а тя минава през политиките на социалното министерство, каза Адемов. Понеже няма как да имаме 100% справедливост, ще се борим за по-малко несправедливост, заяви той.

Сред приоритетите е още да се опитаме в условия на липсващ бюджет и удължителен закон, с възможностите на оперативните програми, да продължим това, което е започнало и да подпомогнем най-уязвимите, каза Адемов. Според него в зимния период, след въвеждането на еврото, усещането е, че най-уязвими са хората с ниски доходи и социално слабите.

Хасан Адемов отговори на въпрос за „грозните практики“ за социални помощи, които се случват по места. Той каза, че министерството ще ангажира Националното сдружение на общините.

На въпрос, свързан с пенсиите, Адемов отговори, че има гаранция пенсионерите да получат записаното в Кодекса за социалното осигуряване. От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на предходната година, се осъвременяват по Швейцарското правило, каза служебният министър.

Борислав Гуцанов определи като добра новина, че начело на министерството ще бъде човек, който познава системата в детайли. Сигурен съм, че министерството ще продължи да се развива по най-полезния за хората начин, добави Гуцанов. Най-уязвимите хора в страната не трябва да пострадат при промени, каза още той.

По неговите думи досега министерството е успяло да „спаси“ парите по плана за възстановяване и устойчивост и да бъде направен ремонт на 81 дома в страната. Започнахме строителството на новите услуги, каза Гуцанов. Осигурихме нови 101 места за възрастни хора, открихме пет дома за под 400 хиляди лева, а още 40 дома ще бъдат открити през следващите няколко седмици, каза още той и допълни, че са осигурени средства за топъл обяд за най-уязвимите хора в семейството. Оставяме министерството в добро финансово състояние и вървящо по правилен път, каза още Гуцанов.

Георги Георгиев предаде поста на служебния заместник министър-председател и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Винаги съм бил на мнение, че никога нищо не започва от нас и не завършва с нас. Ще се опитам да надграждам полезното, което е направено от вас, каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието при приемането на поста от Георгиев в сградата на ведомството.

В кабинета на министъра те си предадоха ключа за държавния печат. „Пожелавам ви на добър час в нелеката и отговорна задача като министър на правосъдието. От все сърце ви уверявам, че можете да разчитате на нашата подкрепа в Народното събрание за важните и необходими реформи, които предстоят“, каза Георгиев. Надявам се на полезна обща работа, добави той. Янкулов благодари за посрещането и изрази убеденост за добри отношения занапред.

Двамата високо оцениха експертизата на екипа в МП.

Пред медиите Георги Георгиев каза, че оставя ведомството „с гордо вдигната глава“ и изготвени над 50 закона и наредби, както и напредък по реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Найден Тодоров пое управлението на Министерството на културата от Мариан Бачев.

„Първият път бях щастлив, че мога да опитам да направя нещо. Вторият път знаех колко е трудно. А сега съм в паника от това, което виждам в обществото. Имаме едно изключително разделено общество в момента и като Министерство на културата сме длъжни да работим не само за хората, които се занимават с култура, а за цялото общество. Защото начинът, по който хората реагират на различията, начинът, по който те комуникират помежду си, е част от културата“, каза Тодоров.

„Така че следващите месеци ще работим за това всичко да изглежда прозрачно и да бъде такова. Да бъде честно и хората да се успокоят, и по някакъв начин да върнат поне частично доверието си в държавата. Защото големият проблем, който имаме в момента, е едно раздирано общество. Мисля, че всички го забелязваме това. Едно недоверие към държавните и към публичните структури. А когато има такова недоверие, нищо не работи наистина. Колкото и усиля да полагаме, те не биват приети, просто защото хората не ни вярват. Така че следващите три месеца ще работим за това хората отново да повярват. Да повярват в държавата, да повярват в себе си, да повярват в бъдещето. И се надявам, след около три месеца, когато отново хвана тази Манасиева хроника, да я предам нататък, да бъде едно време, което да не е толкова разделно, колкото е днес. Или поне да бъде началото на нещо различно. Така че и през следващите няколко месеца ще имаме една тежка задача. Тежка, защото първо, задачата е трудна и второ, времето е малко“, каза още Найден Тодоров.

„Аз си тръгвам от „Стамболийски“ 17, след 400 дни, с високо вдигната глава, с чувство за изпълнен дълг. Моля да бъда извинен, ако съм обидил някого волно или неволно, но държавността в лицето на Министерството на културата беше запазена при всички положения. И всичко, което аз съм правил и съм се стремял да го правя, е било по закон и по правила. Благодаря на всеки един, който ми е помагал в това мое желание да бъде по закон и по правила, за тези 400 дни“, каза Мариан Бачев.

За своя приемник той каза още: „Той има традиция в това министерство, желан, обичан, чакан, в различни ситуации – икономически, политически. Тогава той ми, че ми предава горещия картоф, наречен Министерство на културата. Аз му го връщам. Горещият картоф, добре обработен термично, годен за употреба, но пък останалите картофи чакат. Разбира се, това е в рамките на шегата, с тази метафора. Желая му на добър час, няма да му е леко поради състоянието на липсващ утвърден бюджет, закон за бюджета. В процес на удължителен закон се работи, но пък аз вярвам, че неговият опит и експертност ще успее да преодолее този горещ картоф и голяма част от екипа ти го познаваш и вярвам, че с лекота ще продължиш да работиш с него поне до 19 април“.

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов прие поста от предшественика си Красимир Вълчев.

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев.

Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци. „Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта проф. Игнатов.

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година. „Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата“, допълни той.

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на новоназначения служебен ресорен министър Ирена Георгиева. В рамките на срещата двамата обсъдиха приоритетите в работата на ведомството, постигнатите до момента резултати и проектите, които предстои да бъдат развити, съобщиха от ведомството.

Сред основните акценти бяха усилията за устойчиво развитие на сектора, подобряването на бизнес средата и утвърждаването на България като конкурентна и разпознаваема туристическа дестинация.

„Беше изключителна привилегия да работя с екипа на Министерството на туризма и с представителите на местната власт и бранша. Спокоен съм, че секторът остава в ръцете на доказан професионалист с богат опит, който добре познава предизвикателствата и потенциала на българския туризъм“, заяви Мирослав Боршош. Той подчерта, че постигнатото през 2025 г. е резултат от съвместните усилия на администрацията, общините, бизнеса и туристическите организации и асоциации.

От своя страна Ирена Георгиева изрази готовност да продължи активния диалог и работа с общините и туристическия бранш, и да разчита на експертизата на екипа в министерството. „Поемам тази отговорност с ясното съзнание за значението на туризма за икономиката на страната. Ще работим за надграждане на постигнатото и за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация“, посочи тя.

Георгиева изрази своята изключително висока и положителна оценка за работата на министерството под ръководството на Мирослав Боршош, като подчерта отчетливия напредък в развитието на сектора, постигнатата стабилност, активния диалог с бранша и общините и ясната стратегическа визия, която е поставила устойчиви основи за дългосрочния растеж и по-силното международно позициониране на България като туристическа дестинация.

Служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството. Той прие поста от Манол Генов, който му връчи символичния ключ на ресорното министерство с пожелание да „отключва с мъдрост и да заключва с увереност“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда и даде висока оценка за работата на екипа си. Двамата с Юлиан Попов обсъдиха въпроси от дневния ред на МОСВ, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.

Новоназначеният служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик министъра в оставка Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти, съобщиха от Министерството.

Като водеща задача в работата си новият министър посочи организационно-техническата подготовка на предстоящите избори в частта, която е от компетенциите на МРРБ и ГД ГРАО.

Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца. Моята цел не са политическите обещания, а експертното управление. МРРБ не трябва да спре да работи - проектите продължават, а прозрачността ще бъде водеща, категорична бе министър Бонева.

Досегашният министър Иван Иванов пожела успех на служебния кабинет и подчерта, че оставя ведомството в добро състояние, с добър напредък по много от ключовите проекти и работата по тях да продължи с високо качество и в добри темпове.

Навременното изпълнение на европейските програми и развитието на иновационната екосистема са сред приоритетите на служебния министър на иновациите и растежа Ирена Младенова, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР). На церемония във ведомството Ирена Младенова пое поста от вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев.

„Ще работя целенасочено за среда, в която идеите се развиват, иновациите с мисъл водят до икономически растеж, а резултатите са в полза на бизнеса и хората. Фокуса ще поставя и върху навременното изпълнение на европрограмите на МИР за бизнеса“, каза Младенова.

Тя наблегна и върху важността от развитието на иновационната екосистема. „Именно иновациите може да придвижат икономиката на страната ни на следваща стъпка и това е нашата задача и цел“, заяви тя.

„Зад всяка започната реформа стоят хора и усилия. Приемствеността е уважение към труда им и гаранция, че резултатът ще се случи“, добави от своя страна Дончев.

При встъпването в длъжност Ирена Младенова проведе кратка среща и поздрави представителите на Европейската космическа агенция (ЕКА), които днес са на работно посещение в МИР във връзка с годишния преглед на текущите проекти, финансирани по програмите на ЕКА.

Новоназначеният служебен министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова встъпи в длъжност и прие поста от министъра в оставка Петър Дилов на официална церемония в министерството днес, съобщиха от ведомството.

Сред основните си задачи Щонова очерта решителни действия за овладяване на ценовото увеличение, като изтъкна, че това е тема, в която ще се работи в пълна координация с останалите министерства.

„Считам, че най-големият плюс е, че познавам институцията и мога да работя още от първия ден, без да губя време. Идвам от бизнеса, където се изисква да си оперативен и да взимаш бързи решения. Ще бъда диалогична и ще разчитам на хората в администрацията“, посочи тя.

Министър Щонова изтъкна още, че ще работи за подобряване на диалога с бизнеса и за устойчив икономически растеж.

Тя увери, че ще има приемственост в дейностите на ведомството и ще продължи работата по заложените приоритети.

Петър Дилов пожела успех на своя наследник на поста и изрази увереността си, че екипът на министерството ще продължи да работи активно за развитието на българската икономика.

Защитата на националния интерес и развитието на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл са приоритетите на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Новоизбраният министър пое поста от своя предшественик Жечо Станков на символична церемония в Министерството на енергетиката (МЕ), съобщиха от институцията.

Жечо Станков представи пред своя наследник основните предизвикателства и резултатите от работата на ведомството през последната година. Сред тях – постигнатата дерогация за българските дружества на „Лукойл“ от американските санкции, включването на държавата като инвеститор в проучванията за нефт и природен газ в Черно море, реалните строителни дейности за изграждане на Вертикалния газов коридор и други.

От своя страна Трайков заяви своята ангажираност екипът на Министерството на енергетиката да продължи работата за защита на националния интерес и развитие на стабилен, конкурентен и устойчив енергиен отрасъл.

Доц. Силви Кирилов предаде поста министър на здравеопазването на доц. Михаил Околийски.

„През тази една година с екипа ми работихме с увереността, че всичко, което ще постигнем заедно, е в името на българските граждани. Удовлетворен съм от реализираните проекти, но съзнавам, че остава още много работа“, заяви доц. Кирилов.

От своя страна новият министър на здравеопазването доц. Околийски посочи, че в рамките на краткия хоризонт на функциониране на служебното правителство ще работи с приемственост, но ще се стреми и към оптимизация и интензитет, особено по отношение на текущите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Ще фокусирам усилията си върху профилактиката, ранната диагностика, превенцията и по-добрата комуникация на здравните рискове“, подчерта доц. Околийски.

„Майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и ще концентрираме усилията си за решаване на натрупаните в този сектор проблеми“, каза още министърът.

Съставът на служебния кабинет

В структурата на предложения служебен кабинет има вицепремиер за честни избори, като за поста е номиниран Стоил Цицелков. Служебен вицепремиер и министър на правосъдието ще е Андрей Янкулов, а служебен вицепремиер по европейските средства - Мария Недина. Министър на финансите в служебния кабинет става Георги Клисурски, министър на вътрешните работи - Емил Дечев, министър на външните работи - Надежда Нейнски.

В състава на предложения служебен кабинет влизат още: министър на регионалното развитие и благоустройство - Ангелина Тодорова-Бонева, министър на транспорта и съобщенията - Корман Исмаилов, министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов, министър на отбраната - Атанас Запрянов, министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова, министър на образованието и науката - Сергей Игнатов, министър на здравеопазването - Михаил Околийски, министър на културата - Найден Тодоров, министър на земеделието и храните - Иван Христанов, министър на околната среда и водите - Юлиан Попов, министър на икономиката и индустрията - Ирина Щонова, министър на енергетиката - Трайчо Трайков, министър на електронното управление - Георги Шарков, министър на туризма - Ирена Георгиева, и министър на младежта и спорта – Димитър Илиев.