Точката за комуникация и координация във връзка с киберпрестъпления, които са свързани с тероризъм, да бъде Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, реши на първо четене парламентът с приети промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, внесени от Маноил Манев, Христо Терзийски и Младен Маринов от ГЕРБ-СДС. Така ГДБОП ще упражнява правомощията на компетентен орган.

С този законопроект се предвиждат мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/784 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 година, свързани със справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн. Установяват се единни правила за справяне със злоупотребата с хостинг услуги за разпространение на терористично съдържание онлайн, посочват в мотивите си вносителите.

Записани са и имуществени санкции за доставчиците на хостинг услуги, които не изпълняват задълженията си по регламента. Те могат да са между 1000 и 6000 евро.

През заключителна разпоредба се обезпечава необходимостта от изпълнение на възложените със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража функции на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Те се отнасят до проект „Повишаване на капацитета на персонала, изграждане на пилотен затвор, свързан с учебен център и подобряване на рехабилитацията на лишените от свобода“.

Става въпрос да се позволи в новопостроения затвор в Самораново да бъдат назначени надзиратели, обясни преди дни председателят на вътрешната комисия Маноил Манев пред депутатите от комисията.

След като бе приет на първо четене, по предложение на Манев, започна и обсъждането на второ гласуване на законопроекта, но поради изтичане на пленарното време, не се стигна до такова.

Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ заяви редакционна поправка, с която да се промени Законът за НСО така, че да бъде свалена охраната на Борисов и Пеевски.