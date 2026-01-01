Конституционният съд обяви за противоконституционна забраната за технически преглед при неплатени глоби.

Съдът обяви за противоконституционна разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, която ограничавала извършването на технически преглед на пътно превозно средство при неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения, извършени със същото превозно средство. Разпоредбата беше оспорена от омбудсмана още преди да влезе в сила на 6 май 2026 г.

В мотивите си съдът посочва, че целта на законовото ограничение – периодичният преглед за техническа изправност като мярка за безопасност и опазване на околната среда – не може да се използва като средство за принуда при изпълнение на публични задължения. Конституционният съд подчертава, че събирането на публични вземания трябва да се осъществява чрез ефективно изпълнително производство, насочено към издирване на имущество, а не чрез санкциониране на личността на длъжника.

„Санкционирането на длъжника чрез ограничаване на негово законово задължение представлява ограничение на собствеността, което не гарантира баланс между обществения интерес и защитата на основните права“, посочва съдът. В случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението и събирането на публични вземания.

Решението е взето единодушно от всички конституционни съдии.