Служебният министър Емил Дечев очерта два основни приоритета на МВР след приемането на властта от Даниел Митов.

Един от тях е провеждането на честни избори. "Ще направим всичко, като ръководство на МВР, да дадем възможност на кадрите на ведомството да изпълнят своя дял от отговорността", заяви служебният министър.

По думите му не само МВР отговаря за честните и свободни избори. "Такова задължение имат партиите, неправителствените организации, Централната избирателна комисия и "Информационно обслужване". Ние няма да избягаме от нашата част от отговорността и ще дадем всичко от себе си", заяви още той и допълни, че като съдия дълбоко вярва, че „правова държава“ не е куха фраза в Конституцията.

„На второ място, осъзнавайки неспокойството в обществото след случилото се преди три седмици, ще направим преглед на работата на нашите служители по случаите „Петрохан“ и „Околчица“. Ако е възможно, ще съдействаме напълно за разкриване на обективната истина и за водене на пълно и обективно разследване по тези два случая. В същото време обръщаме внимание, че Министерството на вътрешните работи няма последната дума по тези случаи, които вероятно са свързани и представляват един общ случай. Последната дума е на прокуратурата. Има две висящи досъдебни дела, по всяко от които има наблюдаващ прокурор, който контролира процеса и трябва да прецени кои версии да изключи и коя да приеме за окончателна“, заяви той.

По думите му те са готови да помагат, ако се наложи, включително и с чуждестранна експертиза.