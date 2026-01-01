Членовете на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) да не носят наказателна или гражданска отговорност за служебните си действия и актове, освен при умишлено престъпление от общ характер, предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в Закона за защита от дискриминация, внесени от Министерския съвет.

С тях се цели независимостта и свободата от външно влияние на членовете на КЗД, се посочва в мотивите на вносителя. Към настоящия момент в националното ни законодателство не е предвидена изрична разпоредба за независимост на членовете на КЗД при изпълнението на служебните им задължения. Това дава възможност да бъде атакувана независимостта на самия орган и на членовете на КЗД персонално, се посочва още в аргументите. Образуваните наказателни дела от частен характер срещу членове на КЗД във връзка с произнесени от тях решения, с които страната в производството не е съгласна, водят до невъзможност за формиране на заседателен състав в случаите на оплаквания за множествена дискриминация и са пречка за упражняване правомощията на комисията. Въвеждането на предварително получено съгласие на лицето за участието от негово име на КЗД в съдебни производства е пряко изискване, постановено в директивите и гарантира, че органът участва в съдебни производства от името на жертвата само с нейното одобрение, обяснява вносителят.

Прилагането на новите разпоредби не изисква допълнителни бюджетни средства или увеличаване на административната тежест.

Според Димо Дренчев от „Възраждане“ това е една напълно безсмислена комисия, която трябва да бъде закрита. Според политическата сила е скандално освобождаването на членовете ѝ от наказателна отговорност. По същество това е функционален имунитет, коментира депутатът и попита защо имат нужда от такъв. Защото са некомпетентни, често актовете, които пишат на фирмите, са отменяни като незаконосъобразни, затова някой е решил, че трябва да им даде имунитет срещу съдебно преследване, отговори той.