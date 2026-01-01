United Group днес обяви нова управленска структура за своите новинарски медии, изпълнявайки ангажимента си да гарантира редакционната независимост и да защити журналистическата свобода.

Съгласно новата структура новинарските медии в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения ще бъдат обединени в Adria News Network със собствено управление, напълно независим борд и редакционен съвет, съставен от утвърдени международни медийни професионалисти. Редакционният съвет ще осигурява външен надзор и насоки по отношение на редакционните стандарти, етиката и добрите практики.

Adria News Network обединява обширно портфолио от утвърдени и отличавани телевизионни, печатни и дигитални медии, включително N1, Nova S, Vijesti и Danas. Действайки повече от десетилетие – в случая на Danas вече 28 години – тези медии обслужват пазар от над 16 милиона души и осигуряват работа на повече от 1000 журналисти и служители. Новинарските активи в Гърция и България не попадат в тази структура.

След задълбочен анализ на най-добрите световни практики в областта на управлението, пазарните условия и дългосрочната устойчивост, извършен от водещи международни консултантски компании, тази рамка е определена като най-ефективния начин за защита на редакционната независимост, като същевременно осигурява стабилност, прозрачност и устойчивост на бизнеса.

Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group, заяви:

„Въвеждането на нова рамка за управление и йерархична структура в рамките на Adria News Network ще засили и утвърди редакционната независимост на новинарските активи. Това гарантира бъдеще, в което журналистическата свобода ще продължи да бъде защитена и изолирана от управлението на групата, акционерите и външно влияние“.

Никос Статопулос, председател на BC Partners Europe, мажоритарен акционер на United Group, заяви:

„Приветстваме и подкрепяме тези промени, които представляват ясен и целенасочен избор за защита на редакционната независимост, като същевременно осигуряват яснота за бизнеса и неговите служители. Защитата на редакционната цялост от външна намеса е заложена в новото управление на Adria News Network“.