Служители на две дирекции на Министерството на вътрешните работи проведоха съвместно водолазно учение в езерото Рибката край Смолян. Екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Специални операции и борба с тероризма“ преминават ежегодно двуседмична подготовка в специфични условия, обясниха организаторите на обучението пред кореспондента на БТА.
В Родопите водолазите се гмуркат в студена вода, на места покрита с лед, с нулева видимост - максимално близка до реални ситуации, при които се налага подводно издирване. Целта е да се отработят различни способи за претърсване на дъното и да се избере най-подходящият метод според конкретния случай.
За нуждите на занятието в днешния ден в езерото „Рибката“ са направени два паралелни способа за претърсване. Водолазите влизат във водата по въже от единия бряг и достигат до поставена под водата котва, която свързва две въжета.
След това се придвижват паралелно между тях и методично обхождат определения периметър. След приключване на участъка котвата се премества с една дължина към брега, а следващата двойка започва работа в нов сектор. При необходимост системата може да бъде изместена и от другата страна на водоема, за да се разшири обхватът.
На брега са разположени осигуряващи екипи, подготвено е и допълнително оборудване, а действията се координират стъпка по стъпка.
При извършеното претърсване на дъното на езерото водолазите не откриха опасни предмети, освен отпадъци, оставени от човешка дейност.