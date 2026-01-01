Служители на две дирекции на Министерството на вътрешните работи проведоха съвместно водолазно учение в езерото Рибката край Смолян. Екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Специални операции и борба с тероризма“ преминават ежегодно двуседмична подготовка в специфични условия, обясниха организаторите на обучението пред кореспондента на БТА.

В Родопите водолазите се гмуркат в студена вода, на места покрита с лед, с нулева видимост - максимално близка до реални ситуации, при които се налага подводно издирване. Целта е да се отработят различни способи за претърсване на дъното и да се избере най-подходящият метод според конкретния случай.

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова

За нуждите на занятието в днешния ден в езерото „Рибката“ са направени два паралелни способа за претърсване. Водолазите влизат във водата по въже от единия бряг и достигат до поставена под водата котва, която свързва две въжета.

След това се придвижват паралелно между тях и методично обхождат определения периметър. След приключване на участъка котвата се премества с една дължина към брега, а следващата двойка започва работа в нов сектор. При необходимост системата може да бъде изместена и от другата страна на водоема, за да се разшири обхватът.

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова

На брега са разположени осигуряващи екипи, подготвено е и допълнително оборудване, а действията се координират стъпка по стъпка.

При извършеното претърсване на дъното на езерото водолазите не откриха опасни предмети, освен отпадъци, оставени от човешка дейност.

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова

БТА, Елена Павлова