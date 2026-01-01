Служебният министър-председател Андрей Гюров ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Тема на разговора ще бъде подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. Срещата ще се проведе от 14 часа в петък, 20 февруари, в сградата на ЦИК.

По-рано днес от избирателната комисия отправиха покана за среща до Гюров и определени от него членове на правителството, които ще са ангажирани с изборния процес.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинно гласуване.

ЦИК: Прилагаме принципите на прозрачност, независимо дали гласуването е на хартия или с машини

Заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения, предаде БНР.

Тя допълни, че ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност за незрящи избиратели. Избирателната комисия прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март.