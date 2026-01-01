Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем.

Протестът е организиран във Фейсбук от близки и роднини на Евгения. В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е затруднено.

БТА

Припомня ме, че преди дни Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на Орлин Владимиров, син на Пламен, на 20 г. затвор по делото за убийството на Евгения.

Протестиращите носят плакати, на които пише: „Доживотен затвор за убийците на Евгения", „Не искаме убийците сред нас", „Нито една повече" и други. Някои от протестиращите дойдоха с куфари.

Решението на Апелативния съд е пълно безобразие и липса на абсолютна справедливост. Това е поредното послание на институциите и съдебната ни система, че животът на жените в България не струва нищо, каза пред медиите Десислава Димитрова, която е сред организаторите на протеста.