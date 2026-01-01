Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК) на Министерството на правосъдието, насочен към засилване на наказателноправната защита на децата като особено уязвима група.

Тя подчертава, че предложенията са в съответствие с Конституцията на страната, международните стандарти за закрила на детето и развиващата се европейска правна рамка, както и че отразяват необходимостта от осъвременяване на наказателното законодателство в условията на глобална дигитализация и развитие на информационните и комуникационните технологии.

Омбудсманът оценява положително предвидените промени, свързани с давностните срокове, които да започват от навършване на пълнолетие от пострадалото лице. Тя е категорична, че това гарантира реална възможност на пострадалите деца да упражнят правата си и адресира практическите затруднения, произтичащи от незрялостта, зависимостта и страха, които често възпрепятстват своевременното съобщаване за извършени престъпления, пише в съобщението.

Делчева акцентира и върху необходимостта от преодоляване на дефицити в транспонирането на европейски директиви, включително във връзка със защитата на жертвите.

В становището Делчева пише, че технологичният напредък и използването на изкуствения интелект поставят допълнителни предизвикателства пред правоприлагащите органи, особено при престъпления срещу деца, включително в случаи на записване и разпространение на насилие в онлайн среда. Омбудсманът подкрепя и предложението за по-тежка наказуемост при престъпления срещу деца под 10-годишна възраст, като посочва по-високата степен на уязвимост и невъзможност за самозащита на тази възрастова група.

НС реши: Част от данните в регистъра за случаите на педофилия ще бъдат публични

В становището си омбудсманът оценява положително доразвиването на системата от квалифицирани признаци при престъпленията против половата неприкосновеност на малолетни и непълнолетни лица. В същото време обаче поставя акцент върху необходимостта от прецизност на правните понятия. „В частта, в която като квалифициращ признак се въвежда хипотезата, при която от деянието са настъпили „значителни вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия“, следва да се има предвид, че понятието „морално развитие“ носи ценностен и културно обусловен характер“, пише омбудсманът.

Делчева предупреждава, че докато вредите за физическото и психическото развитие могат да бъдат установени чрез съответни експертизи, то вредите за моралното развитие трудно могат да бъдат установени чрез доказателствените средства, които се използват в наказателния процес. Според нея въпросът за моралните последици остава неясен и може да създаде риск от нееднакво прилагане и затруднения при доказването в наказателния процес.

В заключение омбудсманът определя предложените изменения като важна стъпка към подобряване на правната защита на децата, като подчертава значението на ефективното и справедливо прилагане на новите разпоредби.

БТА припомня, че в сряда парламентът прие на първо четене без дебат изменения в Наказателния кодекс, с които децата на 15 и 16 години получават същата защита при сексуални престъпления срещу тях като тези до 14-годишна възраст. Промените, внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“, бяха одобрени със 141 гласа „за“, без „против“ и с 27 „въздържал се“.