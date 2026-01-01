Швеция обeща днес да предостави военна помощ за Украйна в размер на 12,9 милиарда крони (около 1,2 милиарда евро), която ще включва противовъздушна отбрана, дронове, ракети с голям обсег и боеприпаси, предаде Ройтерс.

Най-голямата част от пакета с помощи е за купуването на новопроизведено оборудване за противовъздушна отбрана с малък обсег на стойност 406 милиона евро, съобщи правителството в изявление.

Заедно с пакета, който е част от рамка от 3,76 милиарда евро за 2026 г., военната подкрепа на Швеция за Украйна от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министърът на отбраната Пол Йонсон на пресконференция. „Фокусът е ясен: новопроизведени системи за противовъздушна отбрана, средства с голям обсег и боеприпаси, за да се отговори на най-неотложните оперативни нужди на Украйна“, заяви той в платформата „Екс“.

Двудневните мирни преговори в Женева между Украйна и Русия приключиха вчера без пробив.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е недоволен от резултата, докато Вашингтон съобщи за „значителен напредък“.

Отделно днес Стокхолм заяви, че планира да предостави гаранции на Световната банка за заем от около 235 милиона евро за Украйна.