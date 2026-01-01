На 18 февруари прокуратурата привлече като обвиняем 26-годишен мъж за убийство в Пловдивско.

На неустановена дата през февруари в село Радиново, той умишлено е умъртвил 57-годишен мъж.

На 17 февруари е подаден сигнал, че в къща е бил намерен починал мъж. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет.

Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата обвиняемия, който е обитавал дома заедно с жертвата. Установява се датата на настъпване на смъртта.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването. Обвиняемият е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.