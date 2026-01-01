Шведското правителство оповести днес условията, при които навършили 13 години малолетни, извършили тежки престъпления, могат да бъдат лишавани от свобода, предаде Франс прес.

В края на миналия месец правителството представи законопроекта си, предвиждаш намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност от 15 на 13 години. Тази мярка е част от усилията на шведските власти за справяне с организираната престъпност.

Осем съществуващи пенитенциарни заведения бяха натоварени със задачата да се приготвят да приемат малолетни лица, осъдени за убийства и експлозии. Те ще бъдат държани отделно от пълнолетните затворници. Ще имат и възможност да продължат образованието си и да спортуват.

Промяната в закона е предвидена да действа първоначално за срок от пет години.

Швеция се бори от повече от десетилетие срещу нарастващото насилие, свързано с организираната престъпност, изразяващо се основно в разчистването на сметки между съперничещи си банди и битки за контрол над пазара на наркотици.

Престъпните мрежи започнаха все по-често да привличат непълнолетни под 15-годишна възраст, за да извършват атаки с взривни устройства и огнестрелни оръжия, защото няма опасност да бъдат вкарани в затвора, ако бъдат арестувани.