Под ръководството на Окръжната прокуратура в София се води разследване за производство и държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество в големи размери с цел разпространение.

Служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР са извършили претърсване в помещения на къща в района на село Макоцево, община Горна Малина.

Иззети са множество пластмасови съдове, съдържащи високорисково наркотично вещество. Общото му тегло възлиза на около 30 килограма.

Освен това е иззето оборудване, предназначено за отглеждане на коноп - 34 осветителни диодни LED тела с трансформатори, четири пластмасови туби, шише със семена.

Апелативна прокуратура – София

В хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, по смисъла на Наказателно-процесуален кодекс, за съпричастността към деянието на две лица – М.В., на 35 години, и Г.Т., на 51 години.

Същите са привлечени в качеството на обвиняеми и са задържани за срок до 72 часа с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – София.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.