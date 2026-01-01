Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за назначаване на държавна служба в Областната дирекция на МВР – София. Срокът за подаване на документи започва от утре – 6 януари 2026 г. и е 15 дни от публикуването на обявата.
Свободните позиции са за младши изпълнителски длъжности „полицай“ и „старши полицай“ в групите „Охранителна полиция“ към няколко районни управления в Софийска област.
Къде има свободни места
Конкурсът е за следните районни управления:
► РУ – Пирдоп – 1 свободно място;
► РУ – Ихтиман – 1 място (водач на патрулен автомобил);
► РУ – Правец – 4 места (вкл. 1 водач на патрулен автомобил);
► РУ – Етрополе – 2 места (вкл. 1 водач на патрулен автомобил);
► РУ – Годеч – 1 място (водач на патрулен автомобил);► РУ – Сливница – 1 място (водач на патрулен автомобил).
Кой може да кандидатства
Кандидатите трябва:
► да са български граждани;
► да не са осъждани и да не са обвиняеми;
► да са до 41 години (възрастовото ограничение не важи за бивши или настоящи служители на МВР);
► да имат завършено средно образование;
► да отговарят на медицинските, физическите и психологическите изисквания за работа в МВР.
За длъжностите водач на патрулен автомобил се изисква:
► шофьорска книжка категория „B“ или по-висока;
► съответствие с изискванията за специален режим на движение.
Какви документи се подават
Кандидатите подават:
► заявление по образец;
► нотариално заверено копие от диплома за средно образование;
► копие от свидетелство за управление на МПС (ако кандидатстват за водач на патрулен автомобил);
► други документи, имащи отношение към конкурса.
Документите се подават само за една длъжност.
Къде и кога се подават документите
Документите се приемат в Сектор „Човешки ресурси и правно обслужване“ – ОДМВР София. Адресът е град София, бул. „Гео Милев“ №71. Работното време е всеки делничен ден от 13:30 до 16:00 ч.
📞 Телефони за информация: 02/982 5221 и 02/982 5092
Как протича конкурсът
Кандидатите ще преминат през няколко етапа, сред които:
► изследване на физическата годност (в спортен комплекс „Раковски“ в София);
► психологическо изследване;
► медицинско освидетелстване;
► проверка на документи и резултати от предишни конкурси (ако има такива).
Медицинските прегледи трябва да бъдат направени в срока за кандидатстване, като за кандидатите, подали документи в последните дни, е предвиден допълнителен тридневен срок.
Подробна информация за всички етапи на конкурсната процедура се публикува на сайта на Дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.