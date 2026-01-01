Разследват стрелба с огнестрелно оръжие в Казанлък, при която е улучен балкон на жилище, съобщиха от полицията.

Разследване за хулиганство се води в Районното управление в Казанлък под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора след сигнал, подаден в първите минути на 1 януари 2026 г.

Около 00:05 ч. 58-годишен мъж е подал сигнал за стрелба с огнестрелно оръжие в града. При извършения оглед полицейските служители установили, че външната стена на западния балкон на апартамента му е била поразена от проектил.

По време на инцидента на балкона се е намирала съпругата на мъжа, която за щастие не е пострадала. По случая се извършват процесуално-следствени действия за установяване на извършителя и обстоятелствата около стрелбата.