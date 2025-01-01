Директорът на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан тази вечер. Източници на NOVA в МВР потвърдиха, че има образувано досъдебно производство.

Разследването е свързано с поставянето на 20 скрити камери в училищните тоалетни, с които вероятно са следени част от учениците, научи БНТ.

По първоначална информация сигналът е бил подаден в ГДБОП от бивши служители на учебното заведение, които твърдят, че са били притискани и тормозени от директора.

Санитарните помещения са проверени, като кабелите на всички записващи устройства водят към директорския кабинет. Изяснява се дали задържаният е събирал видеоматериалите в таен архив.

Мъжът е назначен като директор от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година, заявиха от Министерството на образованието и науката в прессъобщение. Оттам посочват, че преди да заеме този пост, той е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата.

През пролетта на 2025 година срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в учебното заведение. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски, като са дадени предписания.

Утре служители на Регионално управление на образованието ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците, посочват от МОН.