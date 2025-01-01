След акция в София и Ловеч са задържани 7 души за наркотици и корупция, сред тях и служители на полицията.

От прокуратурата съобщиха на брифинг, че разследването е започнало преди 5 месеца след образувано дело от Окръжна прокуратура - Ловеч.

На 12 декември са започнали претърсвания на територията на Ловеч и София. Иззети са големи количества наркотици – марихуана, кокаин, синтетична дрога, много вещи, както и десетки хиляди евро и златни ценности.

Като обвиняеми са привлечени 7 души като участници в организирана престъпна група. Двама от тях са ръководители на групата. Каса е се за престъпления - палеж, подкупи, разпространение на наркотици.

Задържан е началникът на столично районно управление и двама служители

Задържаните са за 72 часа, предстоят съдебни заседания за гледане на внесени искания за задържане под стража. Наказанията, които се предвиждат са от 3 до 10 и от 5 до 15 години "лишаване от свобода".

Директорът на СДВР Любомир Николов е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители на ведомството, които имат участие в тази група.

"Единият от задържаните е началник на столичното пето РПУ. Неговият професионален опит предполага той да има особени знания в методите и способите, които ние използваме при разкриване на престъпления от подобен характер", заяви той.

Любомир Николов заяви, че другият служител на МВР е оперативен работник с повече от 13 години стаж, който е работел обикновено по линия наркотици. Задържана е и жена, която работи от около пет години.

"Поведението на тези служители, още преди да се стигне до присъди, не следва по никакъв начин да се счита за някаква форма на дисциплинарно нарушение", заяви той.

От ГДБОП уточниха, че задържаните лица са членове на една от организираните престъпни групи, които действат на територията на София и Ловеч. Те са действали на територия, обслужвана от две областни управления.