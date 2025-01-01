Временно назначават Илия Кузманов за нов началник на Пето РПУ в София. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

Припомняме, че на 12 декември бяха задържани началникът Пламен Максимов и още служители на МВР.

Акцията срещу организирана престъпна група за разпространение на големи количества наркотици и корупция беше извършена в Ловеч и София.

"Единият от задържаните е началник на столичното Пето РПУ. Неговият професионален опит предполага, че той има особени знания в методите и способите, които ние използваме при разкриване на престъпления от подобен характер", заяви той.

След акция в София и Ловеч: Обвиняеми са 7 души за наркотици, сред тях и служители на полицията

Директорът на СДВР е изпратил искане до МВР за отстраняване на всички служители на ведомството, които имат участие в тази група.

Любомир Николов заяви, че другият служител на МВР е оперативен работник с повече от 13 години стаж, който е работел обикновено по линия наркотици. Задържана е и жена, която работи от около пет години.

"Поведението на тези служители, още преди да се стигне до присъди, не следва по никакъв начин да се счита за някаква форма на дисциплинарно нарушение", заяви той.