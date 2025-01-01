ЕС потвърди, че ще смекчи плана си да забрани продажбата на нови автомобили с бензинови или дизелови двигатели от 2035 г., съобщи TheGuardian.

Съгласно действащото законодателство корпорациите бяха задължени да гарантират, че 100% от производството на леки автомобили и ванове ще бъде с нулеви емисии до 2035 г.

Днес Европейската комисия потвърди, че този праг ще бъде намален до 90%. Това означава, че производството на част от plug-in хибридните автомобили и тези с двигатели с вътрешно горене ще може да продължи и след 2035 г.

10% от продукцията на поточните линии, които няма да бъдат въглеродно неутрални, ще трябва да бъдат компенсирани с други екологични мерки в самите заводи. Сред тях са използването на „зелена“ стомана, произведена в Европа, или на биогорива в неелектрическите превозни средства.