Общинските съветници в Русе приеха 24 предложения, сред които девиз на крайдунавския град и наредба за регистриране на тротинетки. Те трябваше да разгледат дневен ред от общо 28 точки на днешното си заседание. Кметът Пенчо Милков обаче оттегли планираните промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе, касаещи нов модел за формиране размера на таксата за битови отпадъци. С това отпаднаха и предвидените в дневния ред две изказвания на граждани, свързани с тази тема. Все пак общинската администрация по традиция трябваше да отговаря на питания по актуални теми в отделна точка от дневния ред.

Две от предложенията не получиха достатъчна подкрепа и не бяха приети. Сред тях беше това на групата на „Възраждане“ за осигуряване на безплатно пътуване в градския транспорт за всички ученици, както и на съветниците Иво Пазарджиев и Татяна Нахабедян за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.

Всички останали докладни записки от дневния ред бяха подкрепени от мнозинството от общинските съветници. Основна част от тях бяха свързани с управлението на общинската собственост. Общинските съветници подкрепиха предложения за откриване на публични търгове за продажба на недвижими имоти в различни райони. Те приеха и решение относно одобряване на новоизградени активи по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура", който е финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".

Общинският съвет прие и План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г., като упълномощи кмета да организира изпълнението му и да изготви междинна оценка и последваща актуализация на петата година от изпълнението му. В областта на градското планиране беше прието и предложение за изменение на Общия устройствен план в частта за строителните граници на село Николово.

Съветниците решиха да бъде проведен конкурс за управител на "Медицински център 1 - Русе" ЕООД за срок от три години. Прието беше предложението на общински съветници за допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, чрез включването на девиз като един от символите ѝ. Предстои да бъде изработен и оповестен регламент, съдържащ всички етапи и условия за излъчване на най-доброто предложение.

Утвърдена беше нова наредба, която предвижда регистриране на индивидуални електрически превозни средства и превозни средства с животинска тяга на територията на общината.

Общинските съветници приеха и програмата за развитие на читалищната дейност през идната година, както и свой етичен кодекс.