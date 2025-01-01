По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 32-годишен мъж за домашно насилие над съпругата му по особено жесток начин и закани с убийство.

Според събраните към момента доказателства, посочени от прокуратурата, между юли и декември тази година той е извършил три отделни нападения срещу нея в дома им в ж.к. „Люлин“.

През лятото, на 4 юли мъжът ударил съпругата му с юмрук в главата, причинявайки й лека телесна повреда. На 8 декември, когато жената вече била бременна, той отново я ударил в главата и й се е заканил с убийство, като й казал: „Скоро ти и детето в корема ти ще умрете“. На 9 декември обвиняемият нанесъл още удари с юмруци и ръка в лицето на пострадалата, причинявайки нови леки телесни повреди.

По случая е образувано досъдебно производство.

След задържането на мъжа за 72 часа, прокуратурата е внесла искане в Софийския районен съд за налагане на постоянна мярка за неотклонение. Съдът е уважил искането и е определил най-тежката мярка – „задържане под стража“. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.