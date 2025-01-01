Два случая на домашно насилие, двама тежко ранени и двама задържани в Пазарджик, съобщиха от полицията.

При първия случай 32-годишен мъж е пребил своя 71-годишен дядо в жилището им, като пострадалият е транспортиран в областната болница със сериозни травми и с опасност за живота.

Междувременно 33-годишен пазарджиклия е нападнал своята 67-годишна майка, която е настанена в болница с тежка травма в областта на главата и също с опасност за живота.

Двамата насилници са задържани, а по случаите са образувани досъдебни производства под наблюдението на Районната прокуратура в Пазарджик.