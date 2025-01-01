Мъж е задържан за кражба на автомобил в Перник,.собственикът му също е арестуван за домашно насилие, съобщиха от полицията.

На 7 декември е подаден сигнал от 20-годишен мъж с постоянен адрес столицата, но с имот в Перник, че е открадната колата му.

Граждани задържаха мъж, задигнал кола и шофирал след употреба на алкохол

Оказало се, че предния ден бащата на 20-годишният е подал сигнал срещу сина си за домашно насилие. И тъй като младежът не бил открит на адреса му, е бил обявен за издирване.

На другия ден, когато обявил автомобила си за издирване, е бил задържан. Във връзка с кражбата е установено, че колата е качена на платформа и е закарана в посока София.

Арестуван е 66-годишен мъж, с който пострадалият е имал неуредени финансови взаимоотношения. Със съдействието на столични полицаи автомобилът е установен.

Работата по случаите продължават служители под наблюдението на прокуратурата.