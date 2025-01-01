Граждани на Монтана са задържали мъж, който откраднал автомобил, а след това го управлявал пиян. Те повикали полицията и той бил арестуван и отведен в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 02:44 часа тази сутрин в полицията бил подаден сигнал за откраднат автомобил. Собственичката организирала група свои роднини и приятели, с които излезли през нощта по улиците на Монтана да търсят откраднатата кола.

Мъж с над 2 промила алкохол задигна кола

Преди развиделяване те засекли автомобила по централния булевард „Трети март“, успели да го спрат и задържали крадеца с граждански арест. След това повикали полицията и било установено, че е мъж на 25 години от Монтана.

Той бил задържан с полицейска заповед за денонощие, а тест за алкохол установил, че е седнал зад волана на откраднатата кола с концентрация на алкохол от 1,50 промила.