48-годишен мъж от пернишкото село Дивотино е привлечен като обвиняем за упражнено домашно насилие над своята съпруга, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 ноември около 16:00 ч., когато 41-годишната жена подала сигнал на тел. 112, че е била нападната и пребита от мъжа си. По нейните данни той ѝ е нанесъл множество удари с ръце и крака.

Задържаха мъж от Перник за нанасяне на телесна повреда на съпругата му

Екип на Първо районно управление в Перник е реагирал незабавно и е задържал извършителя. Пострадалата е прегледана и освидетелствана от медицинско лице.

След проведени спешни процесуално-следствени действия мъжът е привлечен като обвиняем. По разпореждане на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.