Два случая на домашно насилие на 25 ноември в Област Търговище в доведоха до задържания и образувани бързи производства, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Търговище.

Около 18:00 ч. в РУ–Търговище е постъпил сигнал от с. Баячево, където след скандал в жилище 49-годишен мъж е нанесъл лека телесна повреда на собствената си майка.

Извършителят е задържан. По случая е образувано бързо производство.

По-рано същия ден, около 12:05 ч., в РУ–Омуртаг е получен сигнал за друг случай на домашно насилие – след скандал в жилище в града 20-годишен мъж е нападнал своята приятелка и ѝ е причинил лека телесна повреда. Той също е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство по същия текст от Наказателния кодекс.